VIDEO - L'allenamento di Wijnaldum: "Ogni giorno mi sento meglio e più forte"

Georginio Wijnaldum vuole bruciare le tappe per accelerare i tempi di recupero in seguito alla frattura della tibia rimediata in allenamento ad agosto. Il centrocampista ha pubblicato un video in cui mostra una intensa seduta di allenamento in cui alterna esercizi a corpo libero e con i pesi. L'olandese, sceso in campo con la maglia della Roma solamente nella prima giornata di campionato contro la Salernitana, ha aggiunto anche un aggiornamento sulle sue condizioni: "Ogni giorno mi sento meglio e più forte".

