Twitter, Roma di ritorno da Nagoya a Tokyo. Selfie e autografi per Belotti (VIDEO)

La tournée in Giappone continua. Dopo aver disputato la prima amichevole (0-0 contro il Nagoya Grampus) nella giornata di ieri, la Roma sta tornando in treno da Nagoya a Tokyo, dove vi è il quartiere generale dei giallorossi. I capitolini sono stati accolti in stazione dai tifosi locali con grandissimo entusiasmo e tra i più acclamati c'è Andrea Belotti, autore di molti selfie e autografi.