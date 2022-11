"Stupendo anche di giorno". È il commento della Roma per lo Stadio Olimpico visto nel match di ieri tra i giallorossi e il Torino. Contro i granata, infatti, i capitolini sono tornati a disputare una partita alle 15 in campionato a distanza di tre anni dall'ultima volta e l'Olimpico ha fatto registrare il diciassettesimo sold out consecutivo, che la Roma ha celebrato con un video.