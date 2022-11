Twitter, la Roma presenta la sfida contro la Lazio: "Li du' colori, de Roma nostra. Questo è il Derby della Capitale" (VIDEO)

Domani alle 18 la Roma scenderà in campo allo Stadio Olimpico per disputare l'attesissimo Derby della Capitale contro la Lazio. La società giallorossa ha voluto presentare la sfida con uno splendido video pubblicato su Twitter, in cui scorrono le immagini della città e dei murales raffiguranti personaggi storici giallorossi. Immancabili le riprese ai tifosi e ad alcune scene legate al derby della passata stagione vinto per 3-0 tra cui la spettacolare punizione di Pellegrini. "Li du' colori, de Roma nostra. Questa è Roma. Questo è il Derby della Capitale", il messaggio pubblicato sui social.