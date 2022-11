Twitter, la Roma fa gli auguri ad Aldair: "Buon compleanno" (VIDEO)

Con un video postato sul proprio account Twitter, la Roma ha fatto gli auguri ad Aldair per il suo cinquantasettesimo compleanno. Difensore centrale brasiliano, Pluto ha vestito la maglia giallorossa per tredici anni, tra il 1990 e il 2003, indossando anche la fascia da capitano per diverse stagione e lasciandola a Francesco Totti nell'annata 1998/99. Con i capitolini ha conquistato lo Scudetto nel 2001, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, mentre con la nazionale verdeoro si è laureato campione del mondo nel 1994.