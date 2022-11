Twitter, la Roma celebra la tripletta di Bolzan contro il Cesena U18: "Che prestazione" (VIDEO)

Domenica scorsa la Roma ha battuto per 3-2 il Cesena nella sfida valida per la 10ª giornata del Girone A dei Gironi Eliminatori del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti 2022/2023. Decisivo per la vittoria giallorossa è stato Alessandro Bolzan, capitano della formazione del tecnico Tuğberk Tanrıvermiş, che ha realizzato una tripletta. La Roma ha celebrato la grande partita del numero 11 postando su Twitter un video con i suoi tre gol e commentando: "Su punizione, da fuori e in acrobazia al 94'. Che prestazione per Alessandro Bolzan in Roma-Cesena U18".

