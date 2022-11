Twitter, la Roma ai tifosi: "Domani un'altra partita con l'Olimpico pieno, grazie" (VIDEO)

"Domani sarà la nostra ultima in casa del 2022. Un'altra partita con l'Olimpico pieno. Grazie a tutti voi. FORZA ROMA!". È il messaggio di ringraziamento ai tifosi per il sold out raggiunto per il match contro il Torino, il diciassettesimo consecutivo, pubblicato sull'account Twitter del club giallorosso. Anche nella sfida contro i granata il popolo romanista ha dunque risposto presente, nonostante i risultati non positivi degli ultimi due turni di campionato.





