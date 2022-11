Twitter, la Juventus Femminile si complimenta con la Roma per la vittoria della Supercoppa: "Congratulazioni" (FOTO)

Una dura sconfitta per la Juventus Femminile, che perde la finale della Supercoppa italiana contro la Roma per 4-5 dopo i calci di rigore. Le bianconere hanno avuto varie occasioni per segnare, ma si sono dovute arrendere a Ceasar, la quale ha compiuto dei super interventi. Alla fine l'errore di Cantore nell'ultimo penalty della lotteria è stato decisivo e ha condannato la Juventus alla sconfitta. La Vecchia Signora si è comunque complimentata con la Roma su Twitter per la vittoria: "Congratulazioni", il messaggio sul social.