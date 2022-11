Twitter, Ibanez: "Pronto per la battaglia. Noi siamo Roma!". E Zaniolo carica l'ambiente con i lupi (FOTO)

Il Derby della Capitale si avvicina: Roma e Lazio infatti scenderanno in campo alle ore 18 nell'attesissimo match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Tra i protagonisti di questa sfida ci sarà sicuramente Roger Ibanez, il quale ha voluto caricare i tifosi giallorossi su Twitter: "Pronto per la battaglia di oggi. Noi siamo Roma!". Anche Nicolò Zaniolo ha pubblicato su Instagram una foto che ritrae dei lupi sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico.