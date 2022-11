Twitter, gli auguri della Roma per i 25 anni di Viña: "Buon compleanno" (VIDEO)

25 anni oggi per Matias Viña, terzino sinistro della Roma arrivato nell'estate del 2021 dal Palmeiras per 13 milioni di euro. 37 presenze nella scorsa stagione con un inizio da titolare per poi, via via, scendere nelle gerarchie che lo hanno portato ad accumulare appena 53' in queste prime 13 partite di Serie A. Sui social network, la Roma ha pubblicato un video per augurargli buon compleanno.