Twitter, autografi e foto con i tifosi per Mourinho, Pellegrini e Bove al termine dell'allenamento (VIDEO)

La Roma è pronta a vivere un nuovo giorno in Giappone. Dopo la trasferta a Nagoya contro il Nagoya Grampus, i giallorossi sono tornati a Tokyo e oggi hanno svolto un allenamento al Japan National Stadium per preparare l'ultima amichevole di questa tournée. Gli uomini di Mourinho infatti domani sfideranno gli Yokohama Marinos proprio in questo stadio. Al termine della seduta odierna, lo Special One, Bove e Pellegrini hanno esaudito i desideri dei tifosi presenti all'allenamento scattandosi foto con loro e firmando autografi.

✍️ Signing session after the training session! ?❤️#ASRoma pic.twitter.com/xZ1yBb8Zh0 — AS Roma English (@ASRomaEN) November 27, 2022