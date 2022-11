Domani la Roma tornerà in campo per l'ultimo turno infrasettimanale prima della sosta per i Mondiali. Per la gara col Sassuolo, in programma domani alle 18.30 al 'Mapei Stadium' con arbitro Ayroldi, i giallorossi sono partiti nel pomeriggio da Roma direzione Parma, da lì poi la squadra raggiungerà Reggio Emilia.