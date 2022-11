Mourinho: "La cosa che preferisco del Giappone è il popolo giapponese. Cibo preferito? Mangerei Wagyu a colazione, pranzo e cena" (VIDEO)

Nel corso della sua conferenza al National Stadium di Tokyo prima della sfida contro il Nagoya Grampus, Josè Mourinho ha risposto ad una domanda di Takeshi, giovane tifoso giapponese nonchè As Roma Fan Token Holder su Socios. E proprio la piattaforma Socios ha voluto premiarlo consentendogli di fare una domanda allo Special One.

Qual è il suo cibo giapponese preferito? Quale luogo le piace di più del Giappone?

"È solo la terza volta che visito il Giappone. La prima volta con il Porto affrontammo il Kashima Antlers, penso fosse il 1994 più o meno. La seconda volta sono stato qui per il Nakata Testimonial, quella volta ho visitato Tokyo. Questa è la mia terza volta qui e onestamente non ho mai avuto tempo di visitare questo meraviglioso paese. Non saprei scegliere un luogo, posso scegliere l'educazione del popolo giapponese. Qui si ha la percezione che tutto sia pulito e in ordine. Le persone hanno una sensibilità incredibile nei rapporti umani. Il popolo giapponese è la cosa che preferisco. Per quanto riguarda il cibo potrei mangiare Wagyu a colazione, pranzo e cena. Non mi piace il pesce nonostante io sia nato in una città di mare, ma preferisco la carne. Il Wagyu è fantastico, lo mangerei sempre. Apprezzo anche il modo in sono servite le pietanze al tavolo. Tutto è bellissimo, è organizzato in un modo che ti fa innamorare del piatto a prima vista"