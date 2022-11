Instagram, Zaniolo: "Mai pensato di non rispondere a una convocazione della Nazionale" (FOTO)

Con un messaggio pubblicato sul suo account Instagram, Nicolò Zaniolo ha voluto mettere a tacere le voci secondo cui avrebbe rifiutato una convocazione della Nazionale per le amichevoli contro Albania e Austria.

Queste le parole del numero 22 giallorosso:

"In queste settimane ho dovuto fare i conti con un colpo subito a Verona e un conseguente ematoma che non mi ha permesso di essere al 100% della condizione. Nonostante ciò ho sempre cercato di stringere i denti e di mettermi a disposizione del mister e dei compagni di squadra. Nel frattempo mi è dispiaciuto leggere che non sarei disponibile per la Nazionale: come sempre rispetterò le scelte del ct Mancini, ma non ho mai pensato di risparmiarmi e di non rispondere a una eventuale chiamata. Un abbraccio"