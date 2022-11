Instagram, Zaniolo dopo la vittoria con il Ludogorets: "Ora testa a domenica, con questa fame" (FOTO)

Dopo aver cambiato la partita contro il Ludogorets con il suo ingresso in campo, avendo guadagnato i due calci di rigore e segnato il terzo gol, Nicolò Zaniolo pensa già al derby con la Lazio. "Ora testa a domenica!", ha infatti scritto il numero 22 in un post pubblicato su Instagram nel quale si vede la sua esultanza sotto la curva. "Con questo sguardo, con questa fame…per tutti noi, per tutti voi! Insieme", ha poi aggiunto Zaniolo, riferendosi al suo volto nell'immagine che lo ritrae subito dopo il gol del 3-1.