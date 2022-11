Instagram, Zalewski carica la sua Polonia in vista del Mondiale: "Siamo pronti" (FOTO)

Manca sempre meno all'inizio del Mondiale in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre. Tra le 32 nazionali partecipanti c'è anche la Polonia di Nicola Zalewski, che è stata inserita nel gruppo C con Argentina, Messico e Arabia Saudita. Il calciatore della Roma ha lanciato sul proprio profilo Instagram un messaggio di grande euforia e carica a pochi giorni dall'apertura ufficiale della manifestazione: "Noi siamo pronti", la didascalia che accompagna una sua foto in cui indossa un abito elegante durante il viaggio verso il Qatar.