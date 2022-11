Instagram, Wijnaldum esulta per la vittoria sul Ludogorets: "Daje" (FOTO)

Georginio Wijnaldum esulta su Instagram per la vittoria della Roma contro il Ludogorets che vale la qualificazione ai playoff di Europa League. L'olandese ha pubblicato una storia ricondividendo il post celebrativo della società capitolina e scrivendo: "Daje". Se il suo recupero procederà come previsto, l'ex giocatore del Psg sarà protagonista nel prossimo turno della competizione, in cui la Roma affronterà una delle terze classificate nei gironi di Champions League.