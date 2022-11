Instagram, Volpato sulla vittoria di Verona: "Serata indimenticabile" (FOTO)

"Serata indimenticabile". È questo il pensiero di Cristian Volpato sulla vittoria di ieri della Roma in casa dell'Hellas Verona, nella quale è stato grande protagonista. Il numero 62 giallorosso ha esternato la sua gioia per il successo contro i gialloblù con un post su Instagram nel quale si è detto "Contentissimo per avere contribuito alla vittoria della squadra con gol e assist", prima di lasciarsi andare a un "Forza Roma".

Puntuale è arrivato il commento del compagno di squadra Nicolò Zaniolo, anche lui a segno ieri, che ha risposto alle foto con l'emoji "Top" accompagnata da un cuore.