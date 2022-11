Instagram, Volpato risponde alle critiche riguardo la sua scelta di non partire con l'Australia: "Avrò tempo per prendere la decisione giusta. Ora concentrazione al Sassuolo"

Cristian Volpato dopo insistenti proposte da parte del CT Arnold ha rifiutato la convocazione per il Mondiale con la maglia della Nazionale australiana perchè sembra voler continuare ad indossare la maglia dell'Italia anche in futuro. Molte persone hanno parlato di lui e della sua decisione, tra cui anche Josè Mourinho. Il 62 giallorosso risponde a quelle che secondo lui sono 'speculazioni' tramite una storia Instagram: "Ho visto molte speculazioni sulle decisioni che presumibilmente ho preso a livello internazionale: la verità è che sono ancora solo all'inizio della mia carriera professionale e sono totalmente concentrato sul continuare questo percorso alla Roma. Prendere qualsiasi tipo di decisione affrettata sul mio futuro internazionale in questa fase iniziale rischia di essere estremamente prematuro. Avrò un sacco di tempo per prendere la decisione giusta per me, ma in questo momento so che il mio obiettivo deve essere continuare a lavorare sodo ogni giorno per continuare a migliorare come giocatore. Per ora è il momento di concentrarsi sulla partita contro il Sassuolo!"