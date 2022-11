Instagram, Shomurodov: "Continuare a spingere, non mollare mai". Abraham: "Coesione. Il risultato non conta" (FOTO)

Dopo molte partite Eldor Shomurodov è partito nuovamente titolare al centro dell'attacco della Roma. L'attaccante uzbeko ha disputato 66 minuti durante la partita contro il Sassuolo, prima di essere sostituito da Tammy Abraham, autore del momentaneo 1-0 per i giallorossi. Al termine del match, conclusosi con il punteggio di 1-1, il ventisettenne ha pubblicato alcune foto su Instagram con la seguente didascalia: "Continuare a spingere, non mollare mai".

Questo il commento sui social di Abraham: "Posso fare ogni cosa per mezzo di Cristo che mi rafforza". Il centravanti inglese ha successivamente pubblicato una foto del momento dell'esultanza insieme alla squadra in seguito alla rete realizzata: "Coesione. Il risultato non conta".