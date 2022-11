Instagram, Rui Patricio raggiunge il ritiro del Portogallo: "Ritorno" (FOTO)

Terminati momentaneamente i campionati nazionali, i calciatori hanno raggiunto le rispettive nazionali. Rui Patricio è volato in Portogallo, dove ha incontrato i suoi compagni per svolgere il ritiro preparatorio al Mondiale in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre. Il portiere della Roma ha condiviso sul proprio profilo Instagram una foto dell'allenamento odierno: "Ritorno", la didascalia che accompagna lo scatto.