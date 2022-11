Instagram, Rui Patricio dopo Sassuolo-Roma: "Dare il massimo, sempre" (FOTO)

Grande protagonista del pareggio della Roma in casa del Sassuolo con le parate decisive su Frattesi e Traorè, il portiere giallorosso Rui Patricio ha postato su Instagram una foto scattata durante il match del Mapei Stadium. "Dare il massimo, sempre. Concentrato", è la frase che accompagna l'immagine. Nonostante le sue parate, il portoghese non è riuscito a mantenere la porta inviolata a causa del gol di Pinamonti, sul quale non ha però alcuna responsabilità.