Instagram, Rui Patricio dopo il passaggio agli ottavi del Portogallo: "Proseguiamo verso il nostro sogno" (FOTO)

Dopo la vittoria per 2-0 contro l'Uruguay arrivata ieri sera, il Portogallo ha potuto festeggiare il passaggio agli ottavi di finale del Mondiale con un turno d'anticipo. Una grande soddisfazione per il gruppo lusitano, anche per il portiere della Roma Rui Patricio che, nonostante non abbia giocato nemmeno un minuto nelle prime due partite, ha espresso la propria gioia con un post su Instagram. "Ottavi di finale. Proseguiremo verso il nostro sogno! Forti e positivi perché ci crediamo. Andiamo Portogallo", è il messaggio dell'estremo difensore giallorosso.