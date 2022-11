Instagram: Mourinho guarda Portogallo-Ghana in Giappone (FOTO)

Anche José Mourinho sta guardando Portogallo-Ghana. L'allenatore della Roma, impegnato nella tournée in Giappone con i giallorossi, non si è fatto scoraggiare dall'orario locale (l'1.00 di notte al momento del calcio d'inizio) ed è rimasto sveglio per tifare la sua nazionale, in campo contro la selezione africana per la prima partita del suo Mondiale. Il tecnico lusitano ha infatti postato su Instagram un selfie in cui è ritratto al fianco del televisore sul quale si intravede il match.