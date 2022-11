Instagram, Mourinho: "Grazie alla Liga Portugal per il premio" (FOTO)

José Mourinho ringrazia con un post su Instagram la Liga Portugal per il premio ricevuto durante la seconda giornata del Thinking Football Summit 2022, l'ultimo grande evento calcistico internazionale ospitato dalla Liga Portugal in programma prima del Mondiale in Qatar, svoltosi presso la Super Bock Arena di Porto. L'allenatore della Roma è stato celebrato con un riconoscimento alla carriera insieme all'agente Jorge Mendes e all'ex calciatore portoghese Paulo Futre.