Instagram, Kumbulla sulla tournée in Giappone: "Non è stato solo calcio, ma anche la scoperta di una bellissima cultura" (FOTO e VIDEO)

Marash Kumbulla ha pubblicato sul proprio profilo Instagram video e foto scattate durante la tournée in Giappone, terminata nella giornata di ieri dopo una settimana di permanenza e due amichevoli disputate. "Arrivederci Giappone. Non è stato solo calcio, è stata la scoperta di una nuova e bellissima cultura. Ora si torna a casa per una piccola pausa, per poi tornare a lavorare al meglio", il messaggio del difensore albanese. José Mourinho ha concesso ai propri giocatori alcuni giorni di vacanza, per poi rincontrarsi nuovamente a Trigoria tra il 9 e l'11 dicembre per la ripresa degli allenamenti.