Instagram, Kumbulla: "Le opportunità arriveranno grazie al duro lavoro. Ora concludiamo l’anno con una prestazione da Roma" (FOTO)

Marash Kumbulla suona la carica in vista di Roma-Torino, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A e in programma domenica alle 15. Il difensore centrale albanese ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune foto dell'allenamento odierno, affiancandole alla seguente didascalia: "Le opportunità arriveranno grazie al duro lavoro. Ora concludiamo l’anno con una prestazione da Roma". Il ventiduenne non ha avuto molto spazio in questa stagione, infatti ha collezionato solamente 4 presenze per un totale di 49 minuti.