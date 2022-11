Instagram, El Shaarawy esulta per le 50 reti in giallorosso e Zalewski lo stuzzica come dopo l'Helsinki "Autogol" (FOTO)

Simpatico siparietto che va avanti da giovedì sera tra Zalewski ed El Shaarawy per via della rete del 2-1 assegnata inizialmente ad Hoskonen. Il 92, dopo il gol segnato contro l'Helsinki, aveva pubblicato sul suo profilo Instagram la foto con l'esultanza per le 50 reti con la maglia giallorossa e il compagno Zalewski aveva commentato, deridendolo con "autogol, quello che hai combinato per farti assegnare questo gol è da ufficio inchieste". La rete di ieri del 3-1 contro il Verona invece è più che legittima, e Stephan può definirla interamente sua, ma nonostante ciò, il 59 giallorosso continua a "prenderlo in giro" e rinnova il commento simpatico sotto il nuovo post del compagno gioioso per il traguardo raggiunto.