Con una storia sul suo profilo Instagram, Paulo Dybala ha fatto gli auguri al Palermo e alla Juventus, che compiono oggi rispettivamente 122 e 125 anni di storia. Il numero 21 della Roma ha giocato due anni in Sicilia collezionando 21 gol in 93 presenze tra Serie A e Serie B, mentre in bianconero è rimasto per sette stagioni, vincendo cinque Scudetti, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe.