Instagram, Dybala impaziente per l'inizio del Mondiale: "Manca sempre meno! Forza Argentina" (FOTO)

Paulo Dybala è sempre più carico per l'inizio del Mondiale in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre. La 'Joya' ha strappato la convocazione all'ultimo secondo e ora vuole essere protagonista con la sua Argentina, inserita nel Gruppo C con Messico, Polonia e Arabia Saudita. L'attaccante della Roma ha pubblicato su Instagram delle foto dell'allenamento odierno con l'Albiceleste: "Continuiamo... manca sempre meno! Forza Argentina", il commento di Dybala.