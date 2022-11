Instagram, Dybala: "Felice di tornare con la squadra" (FOTO)

"Felice di tornare con la squadra". È il pensiero espresso in una storia su Instagram da Paulo Dybala, di nuovo in gruppo a poco più di un mese dall'infortunio patito contro il Lecce. Il numero 21 giallorosso sarà con tutta probabilità a disposizione di José Mourinho per Roma-Torino, mentre è di poco fa la notizia della sua convocazione da parte del commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, per il Mondiale.