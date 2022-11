Instagram, Dybala continua ad allenarsi: "Concentrazione"

Paulo Dybala non ha mai mollato, sin dal giorno in cui ha accusato il dolore alla coscia sinistra dopo il rigore battuto in Roma-Lecce. La Joya continua ad allenarsi e a mettercela tutta per esserci sia domenica contro il Torino, che per essere convocato nella sua Nazionale dato l'imminente Mondiale, e pubblica una foto sul suo profilo instagram durante uno dei tanti allenamenti che svolge quotidianamente: "Concentrazione" è la didascalia utilizzata.