Instagram, Dybala celebra la promozione dell'Instituto: "La gloria è di prima classe" (FOTO)

L'Instituto Atletico Central Cordoba, dopo il doppio confronto con l'Estudiantes, conquista la promozione e dalla prossima stagione tornerà a giocare in Primera División. Anche il giallorosso Paulo Dybala, che disputerà il Mondiale in Qatar con l'Argentina, ha celebrato il suo ex club con un messaggio su Instagram: "Dove doveva sempre essere. Congratulazioni, la gloria è di prima classe".