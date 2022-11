Instagram, Dybala ai tifosi: "Grazie per il vostro affetto, continueremo a lavorare per darvi le soddisfazioni che meritate. Forza Roma" (FOTO)

Paulo Dybala è risultato tra i migliori (se non il migliore) della Roma nella partita contro il Torino, terminata con il punteggio di 1-1. La Joya, tornato in campo dopo l'infortunio rimediato contro il Lecce più di un mese fa, è subentrata al 70' e in soli 20 minuti ha regalato delle vere e proprie magie, colpendo anche una traversa clamorosa. Alla fine del match, l'argentino ha ringraziato i tifosi giallorossi sul proprio profilo Instagram: "Grazie per il vostro affetto incredibile. Continueremo a lavorare per darvi le soddisfazioni che meritate. Forza Roma".