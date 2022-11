Instagram, Camara: "Il 2022 ha avuto alti e bassi, voltiamo pagina e continuiamo a seguire il piano di Dio" (FOTO)

Mady Camara ha condiviso sul proprio profilo Instagram un pensiero riguardante la conclusione di questa prima parte di stagione. Arrivato in estate dall'Olympiacos, il centrocampista ha dovuto attendere alcuni mesi prima di entrare nelle rotazioni di José Mourinho ma, quando è stato chiamato in causa, si è sempre fatto trovare pronto. Il venticinquenne infatti ha collezionato 17 presenze, fornendo anche il fondamentale assist a Belotti nella vitale trasferta in casa del Betis, che è valso il definitivo 1-1 e un punto preziosissimo nell'economia del girone. "Restiamo sempre concentrati, il 2022 ha avuto sicuramente i suoi alti e bassi! Tante cose sono state dette e fatte, ma continuo a credere che la luce di Dio un giorno sorgerà su ognuno di noi; voltiamo pagina e continuiamo a seguire il piano di Dio", il messaggio di Camara su Instagram.