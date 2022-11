Instagram, Abraham: "Grazie Giappone". Pellegrini: "Esperienza fantastica" (FOTO)

Con l'amichevole contro lo Yokohama F. Marinos, terminata 3-3, la Roma ha di fatto concluso la sua tournèe in Giappone. Attraverso il suo account Instagram Tammy Abraham ha voluto ringraziare il paese nipponico per l'accoglienza ricevuta. "Grazie Giappone", ha scritto l'attaccante inglese, a secco di reti nelle due amichevoli giocate. Come il numero 9, anche Lorenzo Pellegrini ha affidato ai social il suo messaggio di ringraziamento: "Esperienza fantastica, grazie Giappone"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Pellegrini (@lorepelle7)