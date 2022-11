Continua il recupero di Wijnaldum con la speranza che possa riunirsi al gruppo per la ripresa di gennaio. Sui social, il centrocampista ha postato una foto in cui con un'espressione perplessa consulta la scheda d'allenamento settimanale. "Guardando alla mia scheda di allenamento di recupero di questa settimana", ha aggiunto l'olandese.

Looking at my recovery training schedule this week ?? pic.twitter.com/sZuUz4xIa4

— Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) November 29, 2022