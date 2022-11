FOTO - Nuovo tatuaggio per Ibanez: un guerriero ai piedi del Colosseo

Nuovo tatuaggio per Roger Ibanez. Il difensore brasiliano si è affidato al noto tatuatore Valentino Russo (tra i suoi clienti figurano moltissimi calciatori tra cui Politano, Paredes, Di Maria e Insigne) e ha deciso di dedicare il disegno alla città di Roma. Il protagonista della raffigurazione realizzata sulla gamba sinistra è un guerriero, il quale ha nella mano destra un'ascia e si incammina verso il Colosseo. Ibanez si era già tatuato da Russo a ottobre e, in quell'occasione, il giocatore aveva portato in dono una maglietta firmata.