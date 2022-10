VIDEO - Dybala visita il Colosseo e scherza con un tifoso: "Sicuro che vuoi la foto mentre ti firmo la maglia?"

Giornata di relax per Paulo Dybala. La Joya sta recuperando dalla lesione al retto femorale della gamba sinistra rimediata durante la partita contro il Lecce e, per distrarsi un po', ha deciso di visitare alcuni dei monumenti più caratteristici di Roma in compagnia della fidanzata e del suo gruppo di amici. L'attaccante argentino ha fatto tappa al Colosseo, dove è stato riconosciuto da molti tifosi ed è stato protagonista di un simpatico siparietto con uno di loro: "Fai la foto mentre gli firma la maglietta", dice il tifoso. Dybala risponde ironicamente: "Sicuro che la vuole, magari non la vuole". "Sì che la vuole, ha la tua maglietta", ribatte il tifoso.

?? #Dybala versione turista: la Joya visita il Colosseo e scherza con un tifoso ? ? “Fai la foto mentre gli firma la maglietta” ? L’argentino: “Sicuro che la vuole?” 2️⃣1️⃣ “Sì che la vuole, ha la tua maglietta” ? Chi non vorrebbe farsi immortalare con Dybala!!! ?#ASRoma pic.twitter.com/oggMdlQQRx — laroma24.it (@LAROMA24) October 26, 2022