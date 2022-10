Twitter, Ranieri compie 71 anni. La Roma: "Buon compleanno. Un vero uomo di calcio" (VIDEO)

Claudio Ranieri, ex calciatore e allenatore della Roma, compie oggi 71 anni. La società giallorossa ha deciso di festeggiare il tecnico pubblicando un toccante momento avvenuto durante la semifinale di ritorno di Conference League contro il Leicester. Ranieri era presente allo Stadio Olimpico per quel match e, appena è stato inquadrato dalle telecamere, i tifosi delle due squadre hanno voluto omaggiarlo con un lungo applauso: l'allenatore, visibilmente emozionato, si è alzato in piedi ed ha ringraziato i supporter. "Buon compleanno, Claudio Ranieri! Un vero uomo di calcio", lo splendido messaggio di auguri della Roma.