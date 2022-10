Twitter, oggi il debutto della Roma Femminile nella fase a gironi della Champions League. La FIGC: "In bocca al lupo" (FOTO)

Il 20 ottobre 2022 sarà una data storica per la Roma Femminile. Le ragazze di Alessandro Spugna scenderanno in campo questa sera allo Stadio Francioni di Latina alle ore 21 e sfideranno lo Slavia Praga nel match valido per la prima giornata della fase a gironi della Champions League. Le giallorosse, alla prima partecipazione nella storia del club in questa competizione, proveranno a scrivere la storia. L'account Twitter della FIGC Femminile ha mandato un bel messaggio alla Roma in vista della partita odierna: "Questa sera la Roma disputerà la prima gara della propria storia nella fase a gironi della ???? ?????’? ????????? ??????! Le giallorosse, alle quali rivolgiamo un grande in bocca al lupo, sfideranno lo Slavia Praga".

?❤ Questa sera la Roma disputerà la prima gara della propria storia nella fase a gironi della ???? ?????’? ????????? ??????! Le giallorosse, alle quali rivolgiamo un grande in bocca al lupo, sfideranno lo Slavia Praga ✨️⚽️#UWCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/pB9yKcdMsx — FIGC Calcio Femminile (@FIGCfemminile) October 20, 2022