Twitter, la carica di Ibanez: "Giorno della partita" (VIDEO)

L'attesa per Roma-Betis sta per terminare. Tra poche ore i giallorossi scenderanno in campo e sfideranno la formazione spagnola nel match valido per la terza giornata della fase a gironi dell'Europa League. Roger Ibanez sembra essere molto carico in vista di questo match e sul proprio profilo Twitter ha pubblicato un video in cui presenta l'attesissima sfida: "Giorno della partita", il suo commento.