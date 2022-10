Twitter, il Betis presenta la sfida contro la Roma: Joaquin diventa un gladiatore (FOTO)

Manca sempre meno alla partita tra Roma e Betis, in programma questa sera allo Stadio Olimpico. La sfida è delicatissima e potrebbe risultare già decisiva. Su Twitter la società spagnola ha voluto caricare i propri tifosi e, per presentare il match, ha deciso di utilizzare come modello la bandiera del club, Joaquin. Il capitano dei biancoverdi, vestito da gladiatore, è il protagonista del fotomontaggio.