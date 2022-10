Twitter, Gualtieri: "Il comportamento dei tifosi del Betis è stato inaccettabile" (FOTO)

"Il comportamento dei tifosi del Betis Siviglia è stato inaccettabile. Tesori di Roma come Piazza di Spagna o Piazza del Popolo non devono diventare luoghi di caos e inciviltà. Il lavoro delle forze dell’ordine è encomiabile ma servono misure perché questo non si ripeta mai più", lo scrive su Twitter il sindaco di Roma Roberto Gualtieri condannando il comportamento dei tifosi del Betis in occasione della tappa in città per la sfida di Europa League contro la Roma. I tifosi spagnoli, infatti, hanno lasciato il centro della capitale in condizioni indecorose.

