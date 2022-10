Instagram, Zaniolo si congratula con Volpato per il gol: "L'inizio di una lunga serie". Abraham: "Fiero di te" (FOTO)

La Roma vince per 1-3 nei minuti finali contro l'Hellas Verona e conquista 3 punti fondamentali, che le permettono di raggiungere il quarto posto in classifica. Tra i protagonisti del match c'è sicuramente Cristian Volpato, il classe 2003 entrato in campo al 57' e autore del gol del vantaggio giallorosso al minuto 88. Per il giovane si tratta del primo gol in campionato e, tra i numerosi complimenti ricevuti spiccano quelli del suo compagno di squadra Nicolò Zaniolo: "Sono felicissimo per te! Ti meriti tutto il meglio! L'inizio di una lunga serie", il bel messaggio del numero 22 a Volpato.

Anche Tammy Abraham si è unito ai complimenti nei confronti del numero 62 giallorosso, postando una storia in cui ha scritto: "Fiero di te fratellino". Ha poi aggiunto scherzando: "Mi hai salvato il c***". Il riferimento è ovviamente al gol sbagliato dall'inglese a inizio partita, che sarebbe costato caro se Volpato non avesse segnato la rete del 2-1 nel finale.