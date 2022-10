Instagram, Zalewski torna ad allenarsi: "Back" (FOTO)

La Roma ha svolto una seduta di allenamento mattutina al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria per continuare a preparare la delicatissima sfida di Europa League contro l'HJK Helsinki, in programma giovedì 27 alle ore 21. José Mourinho può sorridere, infatti è tornato nuovamente in gruppo Nicola Zalewski, out con il Napoli per un problema gastrointestinale. "Back", il messaggio pubblicato dal calciatore polacco su Instagram.