Instagram, Zalewski al concerto di Gemitaiz e Madman al Palalottomatica (FOTO)

Molti fan al Palalottomatica di Roma per il concerto del rapper romano Gemitaiz e del suo socio Madman in scena ieri sera. Tra i presenti anche il gioiellino della Roma Nicola Zalewski che ha proseguito la serata dietro le quinte in compagnia proprio dei protagonisti. Gemitaiz, tifoso della Roma ha pubblicato una storia su Instagram in compagnia del 59 giallorosso con lo sticker "Daje Roma". Tra gli ospiti della serata anche Gemello, altro cantante romano tifosissimo della Roma che ha fatto una foto con Zalewski.