Instagram, Zalewski: "3 punti fondamentali". Ibanez e Matic: "+3" (FOTO)

All'Olimpico, nella nona giornata di campionato, la Roma si impone 2-1 sul Lecce, in 10 dal 22' per l'espulsione di Hjulmand, con le reti di Smalling e Dybala, che ha poi lasciato il campo per infortunio. Dopo la vittoria, che proietta la Roma a -1 in classifica da Udinese e Milan, Nicola Zalewski ha esultato su Instagram: "3 punti fondamentali. Avanti Roma, avanti noi", il messaggio dell'esterno romanista accompagnato da due scatti della gara.

L'esultanza di Roger Ibanez: "+3". Stesso messaggio condiviso anche da Nemanja Matic.