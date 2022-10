Instagram, Wijnaldum: "Un momento così felice quando ho saputo che il gesso sarebbe stato rimosso" (FOTO)

Il recupero di Georginio Wijnaldum continua e ieri ha annunciato una bellissima notizia, ovvero la rimozione del gesso dalla gamba, applicato inizialmente in seguito alla rottura della tibia subita in allenamento. Dopo aver svolto la prima parte di riabilitazione in Olanda, il centrocampista è tornato a Roma nella giornata di oggi per iniziare una nuova tappa del percorso che lo avvicina al ritorno in campo. "Un momento così felice quando ho saputo che il gesso sarebbe stato rimosso", la didascalia sotto la foto pubblicata dal sorridente "Gini" su Instagram riguardo alla notizia di ieri.