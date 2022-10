Instagram, Villar: "Speciale giocare contro la mia Roma, in bocca al lupo per il futuro"

Dopo la sfida contro la Roma, Gonzalo Villar ha scritto un messaggio su Instagram analizzando la gara di lunedì e augurando un buon proseguo di campionato ai giallorossi: "Abbiamo lasciato tutto in campo ma ancora c’e tanto da migliorare. Testa a vincere domani e lunedi, non c’e altro. Grazie sempre per essere con noi fino alla fine. E stato molto speciale giocare contro la mia Roma, in bocca al lupo per quello che sta per venire"